Spor

Galatasaray maçı öncesi Manchester City'de eksikler dikkat çekiyor

Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester City'de eksiklerin sayısı dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ26 Ocak 2026 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Galatasaray maçı öncesi Manchester City'de eksikler dikkat çekiyor
Manchester City, Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçı öncesi eksiklerle boğuşuyor.

Stoperler Josko Gvardiol, John Stones ve Ruben Dias'ın sakatlıkları sürüyor. Yeni transfer Marc Guehi de henüz UEFA lisans dönemi olmadığı için forma giyemeyecek.

Orta sahada Rodri cezalı, Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic'in sakatlıkları devam ediyor. Kanatlarda forma giyen Savinho ve Oscar Bobb sakatlıkları nedeniyle maça yetişemeyecek.

72 milyon Eueor'luk transfer Antoine Semenyo ise Guehi gibi UEFA lisansı olmadığı için forma giyemeyecek.

MANCHESTER CİTY'NİN EKSİKLERİ

Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, John Stones, Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Savinho, Antoine Semenyo, Oscar Bobb

MANCHESTER CİTY'NİN MUHTEMEL 11'İ

Donnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri; Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland

