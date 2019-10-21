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Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de şok gelişme

Galatasaray'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacağı Real Madrid'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. İspanyol basını, teknik direktör Zinedine Zidane ile futbolcular arasında soğuk rüzgarlar estiğini öne sürdü.

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Galatasaray'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacağı Real Madrid'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. İspanyol basını, La Liga devinin Real Mallorca deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Zinedine Zidane ile futbolcular arasında soğuk rüzgarlar estiğini öne sürdü.

Mega TV kanalında El Chiringuito de Jugones programında konuşan gazeteci Edu Aguirre, Zizou'nun oyuncularıyla konuşmadığını ve pazar günü yapılması planlanan takım toplantısından da vazgeçtiğini söyledi. Öte yandan aynı programda konuşan Borja Mazarro da Fransız teknik adamın koltuğunun sallandığını ve Real yönetiminin Jose Mourinho ile görüşme hâlinde olduğunu öne sürdü.

(Fanatik)

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