Galatasaray maçı öncesi Sampaoli'den Cengiz Ünder açıklaması

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:54 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:54

Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncsinde basın toplantısında konuştu.

Sampaoli açıklamasında, ""Bu turnuvalar bizim için çok önemli. Tutarlı adımlarla kazanmak için gayret sarf etmemiz gerekiyor. Güçlü bir takım olan Galatasaray karşısında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Maç planlarını çok iyi çalıştık. Onların bizi çok sıkıştıracağını biliyorum. Galatasaray çok agresif bir takım." dedi.

Cengiz Ünder konusunda ise, "Biz hiç riske girmeden, onun iyileşmesini bekliyoruz. Son dakikaya kadar bekleyeceğiz. Bizim için çok önemli bir isim, son dakikaya bekleyeceğiz, oynamasını istiyoruz." sözlerini kullandı.