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Spor

Galatasaray maçı öncesi Sinan Boztepe'den çarpıcı açıklamalar! ''Akşam için kötü şeyler duyuyoruz''

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boztepe yaptığı açıklamada bu akşam oynanacak Galatasaray maçı için 'Kötü şeyler duyduk' dedi. İşte detaylar...

26 Şubat 2024 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
Galatasaray maçı öncesi Sinan Boztepe'den çarpıcı açıklamalar! ''Akşam için kötü şeyler duyuyoruz''
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Boztepe, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin aldığı için, "Bizim için aslında Icardi'nin durumu çok fark etmiyor. Biz oyunumuzu oynayacağız. Allah nasip ederse puan veya puanlarla döneceğiz. Bizim de ihtiyacımız var. Çıkış yapmamız gereken dönemdeyiz. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan talihsizlikler var, bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında yaşanan bazı durumlar var. Bunun bize yansımaması için biz de tam dikkat ilgimiz, alakamız üzerinde. Çok üzücü. Bu tarz konulara çok değinen, konuşan biri değilim, değildim. Konuşulması gerektiğine ikna oldum. Bu net." dedi.

"Hakkımızı yedirmeyeceğiz" diyen Boztepe, "Ben bugün bir şey konuşuyorum, haklıyı haksızı. Herhangi bir kulübe yapılan haksızlıktan bahsediyoruz. Bize yapılınca haksızlık, başkasına yapıldığı zaman da kendi lehinize sonuçlandıysa sessiz kalmak en büyük haksızlık. Ben bunu 2 defa yaşadım; Samsunspor ve İstanbulspor maçlarında. Sesimiz çıkmadı, terbiyemizi bozmadık. Maalesef sesimizi çıkarmamız gerekiyormuş. Biz de çıkaracağız. Bu işin kanunu buysa, biz de öğreniyoruz, ona göre hareket edeceğiz. Hakkımızı yiyorlar, yedirmeyeceğiz." sözlerini sarf etti.

"HAKEMLER İÇİN KULAĞIMIZA BİR ŞEYLER GELİYOR"

Galatasaray maçı için kötü şeyler duyduklarını söyleyen Boztepe, "Biz her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Bugün bizim için Galatasaray ile oynamamız fark etmiyor. Önemli olan katledilmememiz. Bugün korkum bu. Bize çok ciddi istihbaratlar geliyor. 'Üzerinize gelinecek bazı konularda' deniyor." ifadelerini kullandı.

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