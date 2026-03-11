İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,095
  • EURO
    51,0768
  • ALTIN
    7337.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray maçı sonrası kriz! Liverpool'un yıldızı ayrılmak istiyor
Spor

Galatasaray maçı sonrası kriz! Liverpool'un yıldızı ayrılmak istiyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a mağlup olan Liverpool'da sular durulmuyor. İspanyol basınında yer alan haberde İngiliz devinde yıldız ismin takımdan ayırılmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mart 2026 Çarşamba 19:40 - Güncelleme:
Galatasaray maçı sonrası kriz! Liverpool'un yıldızı ayrılmak istiyor
ABONE OL

Galatasaray'ın Avrupa'daki tarihi Liverpool zaferinin yankıları sürerken, İngiliz ekibinde beklenmedik bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Fichajes'te yer alan habere göre; Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, kariyerine başka bir ligde devam etmek istediğini kulüp yetkililerine resmen bildirdi.

REAL MADRID PUSUDA BEKLİYOR

Kariyerinde yeni bir meydan okuma arayan 27 yaşındaki futbolcu ile İspanyol devi Real Madrid'in yakından ilgilendiği kaydedildi. Liverpool yönetiminin, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için kolaylık sağlamayı düşünmediği ve bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak belirlediği ileri sürüldü

Bu sezon Liverpool formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Mac Allister, teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

2025/26 sezonunda İngiliz devi ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan ve 2950 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.