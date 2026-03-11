Galatasaray'ın Avrupa'daki tarihi Liverpool zaferinin yankıları sürerken, İngiliz ekibinde beklenmedik bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Fichajes'te yer alan habere göre; Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, kariyerine başka bir ligde devam etmek istediğini kulüp yetkililerine resmen bildirdi.

REAL MADRID PUSUDA BEKLİYOR

Kariyerinde yeni bir meydan okuma arayan 27 yaşındaki futbolcu ile İspanyol devi Real Madrid'in yakından ilgilendiği kaydedildi. Liverpool yönetiminin, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için kolaylık sağlamayı düşünmediği ve bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak belirlediği ileri sürüldü

Bu sezon Liverpool formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Mac Allister, teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

2025/26 sezonunda İngiliz devi ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan ve 2950 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.