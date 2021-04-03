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Spor

Galatasaray maçına saatler kala Hatayspor'da Boupendza belirsizliği

Koronavirüs testinin sonucu henüz belli olmayan Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Boupendza'nın, bu akşamki Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 14:15 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:15
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Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve bugünkü Galatasaray maçında oynamayacağı iddialarına ilişkin, "Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak. Kadroda olup olmayacağını, maç saatine yakın göreceğiz." dedi.

Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığı iddia edilen Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı maçlarının ardından dün Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Boupendza'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Vardı, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları kesinlikle akredite olduğunuz yerden test istiyor. Dolayısıyla dün itibarıyla geldiği için testinde bir şey yok. Elimizde de belgelerimiz var. Uluslararası akredite olan yerde test yapıldı. Türkiye'ye sabaha karşı geldi, tekrar test yapıldı ve sonuçlarını bekliyoruz. Bundan sonra top hocamızda, şu an itibarıyla Boupendza ile ilgili diyecek başka bir şey yok, takdir hocamızındır. Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak. Kadroda olup olmayacağını, maç saatine yakın göreceğiz."

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor bugün saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

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