  Galatasaray maçına yetişecek mi? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Spor

Galatasaray maçına yetişecek mi? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

İtalya Kupası'nda Atalanta ile karşılaşacak Juventus'ta Kenan Yıldız'ın durumu netleşiyor. Sakatlığının ardından son idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışan genç yıldız için Juventus'un Lazio, Inter ve Galatasaray ile oynayacağı maçları düşünerek hareket edeceği kaydedildi.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2026 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:

ABONE OL

İtalya Kupası çeyrek final maçında perşembe günü Atalanta ile karşılaşacak Juventus'ta Kenan Yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı bulunan milli futbolcu, Atalanta maçı öncesi çarşamba günü yapılan son antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

20 yaşındaki futbolcu, Atalanta maçı kadrosunda yer alacak. Kenan Yıldız'ın bu maçta oynayıp oynamayacağına teknik direktör Luciano Spalletti ve teknik heyeti karar verecek.

GALATASARAY MAÇI

Juventus, Atalanta maçının ardından; Lazio, Inter ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus'ta teknik heyet, bu maçları göz önüne alarak Kenan Yıldız için son kararını verecek.

SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

