Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken, konuk ekip 10 kişi kaldı.
Karagümrük oyuncusu Tresor Doh, Galatasaraylı Davinson Sanchez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı-kırmızılı futbolcular kırmızı kart talebinde bulundu. Maçın hakemi Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenarda izledi.
İncelemenin ardından Tresor, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın ardından Fatih Karagümrük sahada 10 kişi mücadele etmeye devam etti.
Fotoğraf: BEIN SPORTS