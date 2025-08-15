İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9014
  • EURO
    47,9166
  • ALTIN
    4385.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray maçında kırmızı kart! VAR devreye girdi
Spor

Galatasaray maçında kırmızı kart! VAR devreye girdi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maçın 22. dakikasında Tresor Doh yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Karar VAR incelemesi sonrası verildi.

Haber Merkezi15 Ağustos 2025 Cuma 22:04 - Güncelleme:
Galatasaray maçında kırmızı kart! VAR devreye girdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken, konuk ekip 10 kişi kaldı.

Karagümrük oyuncusu Tresor Doh, Galatasaraylı Davinson Sanchez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı-kırmızılı futbolcular kırmızı kart talebinde bulundu. Maçın hakemi Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenarda izledi.

İncelemenin ardından Tresor, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın ardından Fatih Karagümrük sahada 10 kişi mücadele etmeye devam etti.

Fotoğraf: BEIN SPORTS

  • Fatih Karagümrüklü
  • Tresor Doh
  • Davinson Sanchez
  • Galatasaray maçı
  • Süper Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.