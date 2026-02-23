İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Como'ya 2-0 kaybetti. Bu sonuçla Luciano Spalletti'nin ekibinin ligdeki kazanamama serisi 3 maça çıktı. Juventus, arka arkaya kazandığı iki maçın ardından sahasında Lazio'yla berabere kalırken sonrasında sırasıyla Inter ve Como'ya yenildi.

SPALLLETI'DEN AÇIKLAMA

Como ile hafta sonu oynanan maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, karşılaşmanın 84. dakikasında kenara geldi. Maçın ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli futbolcunun küçük bir sakatlık yaşadığını ve durumunu kontrol edeceklerini söylemişti.

Spalletti açıklamasında, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız." ifadelerini kullanmıştı. La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Juventus'un dün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Milli futbolcunun tedbir amaçlı dinlendirildiği kaydedildi.

Kenan Yıldız'ın sol baldırından bir sorun yaşadığı ve durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Genç futbolcu sakatlığıyla ilgili herhangi bir teste girmediği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynama ihtimalinin olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla Kenan Yıldız 35 maçta forma giydi. 20 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 9 gol ve 8 asist kaydetti.