Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

İtalyan takımının bugünkü antrenmanında, sakatlıkları bulunan Gleison Bremer ve Kenan Yıldız'da yer aldığı belirtildi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Juventus'un iki önemli oyuncusu da iyileşti ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin hazır bulması halinde Kenan ve Bremen maça ilk 11'de başlayacak.

Andrea Cambiaso ve Juan Cabal'ın cezalı olduğu Juventus'ta, Spalletti'nin ilk 11'ini yarına kadar netleştireceği belirtildi.