Spor

Galatasaray maçında oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinde sakatlığı bulunan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın durumu netlik kazanmaya başladı. İşte Kenan Yıldız'ın son durumu...

24 Şubat 2026 Salı 16:44
Galatasaray maçında oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

İtalyan takımının bugünkü antrenmanında, sakatlıkları bulunan Gleison Bremer ve Kenan Yıldız'da yer aldığı belirtildi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Juventus'un iki önemli oyuncusu da iyileşti ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin hazır bulması halinde Kenan ve Bremen maça ilk 11'de başlayacak.

Andrea Cambiaso ve Juan Cabal'ın cezalı olduğu Juventus'ta, Spalletti'nin ilk 11'ini yarına kadar netleştireceği belirtildi.

