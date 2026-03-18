Tnredyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Christ Oulai, cezalı duruma düştü.
Oulai, karşılaşmanın 77. dakikasında sarı kart gördü. Fildişili futbolcu, bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Trabzonspor, milli ara sonrası sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Oulai, bu maçta forma giyemeyecek.
OYUNDAN ALINDI, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
83. dakikada oyundan alınan Oluai kenara geldiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Genç futbolcuyu teknik direktörü Fatih Tekke teselli etti.