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Spor

Galatasaray maden buldu! Transferde rota Almanya

Galatasaray bu sezon Almanya'dan transfer ettiği Kerem Demirbay ve Derrick Köhn takviyeleri ile yüzü güldü. Sarı kırmızılı ekip gelecek sezon için de Almanya'dan iki ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte Galatasaray'ın listesindeki o 2 isim...

Sabah15 Mart 2024 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Galatasaray maden buldu! Transferde rota Almanya
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Sezon başında Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde gurbetçi avına çıkan Galatasaray, devre arasında da bu hamlesini sürdürüp takviyelere devam etti. Kerem Demirbay'ı Bayer Leverkusen'den alan sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncunun form tutması ile birlikte 8 numara sorununa da noktayı koydu.

ALMANYA'DAN GELEN YARIYOR

Bundesliga 2'den Hannover forması giyen Derrick Köhn hamlesi de tutunca Aslan, sol bekteki krizi de çözdü. Sezon başı alınan ve Bayern Münih altyapısında yetişen Eyüp Aydın rotasyonda süre almaya başladı. Bir başka gurbetçi genç yetenek Gökdeniz Gürpüz'e geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

İKİ İSİM DAHA YOLDA

Son olarak Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı Florya bünyesine katan Galatasaray sezon sonunda Almanya'dan transferlere devam edecek. Listedeki iki isim Eren Dinkçi ve Berkay Yılmaz için sarı-kırmızılar temaslarını sıklaştırdı.

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