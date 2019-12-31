Galatasaray, Maicon'u geri istedi

Habertürk 31.12.2019 12:52 - Güncelleme: 31.12.2019 12:52

Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da belki de en önemli sağlık sorunu Christian Luyindama'da yaşanmıştı. Milli Takımı'ndan sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtıkla geri dönen ve hemen ameliyat edilen Demokratik Kongolu, sezonu kapatmıştı.





Teknik direktör Fatih Terim, Luyindama'nın yokluğunda Marcao'nun yanına Donk'u çekse de Ahmet Çalık dışında stoper alternatifi pek kalmadı. Ligin ikinci yarısında sakat Luyindama'nın sözleşmesini yaza kadar askıya alacak olan Sarı-Kırmızılılar, stopere uygun maliyetli alternatif isim aramaya başladı. UEFA'nın 'sattığın kadar al' kıstası nedeniyle bonservis ödemek istemeyen Cimbom, kiralık oyuncu bakmaya başladı.





MAICON GERİ DÖNEBİLİR





Ancak gelen oyuncunun adaptasyon süreci yaşamaması gerektiğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, geçen yıl devre arasında Luyindama ve Marcao transfer edilince Arabistan'ın Al-Nassr Saudi takımına kiralanan Maicon'un yeniden dönebilmesi için onay verdi. 1.7 milyon Euro bedelle 1.5 yıllığına kiralanan Maicon'un Arap ekibiyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek ve 1 yıl daha kontratı bulunduğu Galatasaray'a dönecek. Ancak bu durumda Maicon'un yarım sezon erken dönmesini isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, Al-Nassr Saudi yetkilileriyle temasa geçtikleri kaydedildi.