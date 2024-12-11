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Spor

Galatasaray Malmö maçı kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın karşılaşacağı Malmö maçının kamp kadrosunu açıkladı.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 16:09 - Güncelleme:
Galatasaray Malmö maçı kamp kadrosunu açıkladı
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UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın İsveç'in Malmö ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan ile UEFA kadrosunda yer almayan Roland Sallai'nin yer almadığı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.

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