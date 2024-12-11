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Spor

Galatasaray, Malmö maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın oynayacağı Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı.

DHA11 Aralık 2024 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
Galatasaray, Malmö maçına hazır
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö'nün konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise Malmö maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kaan Ayhan ise günü bireysel çalışmayla tamamladı.

Galatasaray, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İsveç'e hareket edecek.

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