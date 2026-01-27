Galatasaray, Manchester City deplasmanında

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Manchester takımı ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Son maçlar öncesinde ilk 24'e kalmak için avantajlı konumda olan Galatasaray, Manchester City karşısında alacağı puan ve puanlarla ligi daha üst sırada tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların, İngiliz takımına mağlup olması durumunda diğer müsabakaların sonucuna göre sıralaması belli olacak.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya 1-0 kaybetti. Aslan, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı.

AVRUPA KUPALARINDA 336. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 335 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 460 kez havalandırırken, kalesinde 507 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 130. MÜSABAKA

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 129 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 131 gole karşı, kalesinde 219 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 33 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 21, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11'inde ise yenildi. 9 müsabakada da berabere kaldı.

OSİMHEN 6, YUNUS 2 GOL ATTI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 6'sını Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Osimhen ayrıca gol krallığı yarışında da 3. sırada yer alıyor. Aslan'da Yunus Akgün de 2 gol sevinci yaşarken, Atletico Madrid müsabakasında ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla ile Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yok. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Sarı-kırmızılılarda, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN VE LEROY SANE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, görev alması durumunda eski takımı Manchester City'ye karşı mücadele edecek. İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 358 maçta 65 gol attı ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde City'den, sarı-kırmızılılara transfer oldu. 2016-2020 yılları arasında oynayan Sane ise 135 müsabakada 39 gol kaydetti.

MANCHESTER CİTY İLE İLK RANDEVU

Manchester City ile Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar karşı karşıya gelmedi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz takımlarıyla 25 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile oynadı.

Manchester City'nin, Türk takımlarına karşı galibiyeti yok

Manchester City ise Avrupa kupalarında Türk ekipleriyle 2 maça çıktı. İngiliz temsilcisi, 1968 yılında Fenerbahçe ile oynadığı müsabakalarda 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola da kariyerinde ilk kez bir Türk ekibine karşı oynayacak.

PREMİER LİG'DE 2. SIRADA

Manchester City, Premier Lig'de geride 23 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 46 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. İngiliz takımı, ligde en son sahasında Wolverhampton ile karşılaştı ve rakibini 2-0'lık skorla yendi.

Manchester temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise Napoli'yi 2-0, Villarreal'i 2-0, Borussia Dortmund'u 4-1 ve Real Madrid'i 2-1 mağlup ederken, Bayer Leverkusen'e 2-0, Bodo/Glimt'e 3-1 kaybetti, Monaco ile de 2-2 berabere kaldı.

City'de yeni transferler Antoine Semenyo ve Marc Guehi, UEFA listesinde olmadığından dolayı, Josko Gvardiol, John Stones, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Nico Gonzalez, Savinho ve Oscar Bobb sakatlıklarından ve Rodri de Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray karşısında yer alamayacak.

ALEJANDRO HERNANDEZ DÜDÜK ÇALACAK

Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Mücadelede VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Romano Clavadetscher görev yapacak.