  • Galatasaray, Manchester City sınavına hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Manchester City sınavına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Manchester City maçı öncesi hazırlıklarına başladı.

26 Ocak 2026 Pazartesi 20:40
Galatasaray, Manchester City sınavına hazırlanıyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve İngiltere'nin Manchester kentine hareket edecek.

