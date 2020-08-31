31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:54 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:54

Brezilya basınında Lance'nin haberine göre, Galatasaray Fred'i 1 yıllığına kiralamak için Manchester United'a teklifte bulunacak. Ancak yıldız futbolcunun şu anda takımdan ayrılma ihtimalinin zor olduğu kaydedildi.



Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer'in Fred'i takımda tutmak istediği ve yönetime oyuncunun kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Ancak önümüzdeki günlerde olası bir yeni transfer halinde Galatasaray ile kiralık transfer üzerine masaya oturulma ihtimali var. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi teklifi yapması bekleniyor.

FRED'İN MANCHESTER UNİTED PERFORMANSI



Fred geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 48 maçta forma giyerken, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.