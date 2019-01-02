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Galatasaray, Mangala transferinde sona yaklaştı

Stoper arayışının sürdüğü Galatasaray'da gündeme gelen son isim Manchester City'de gözden çıkarılan Eliaquim Mangala oldu.

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Galatasaray dört bir yanda transfer ateşini yakarken, Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala için geri sayım başladı. Bip Spor'un haberine göre; Fatih Terim'in sol ayaklı stoper istemesinin ardından Manchester City ile ortak nokta aranıyor.

Sezon sonunda kontratı bitecek oyuncu için Galatasaray 5 aylık kiralama teklifini yöneltirken, "Sözleşmesini 1 yıl uzatın, bize kiralayın" önerisini yapan sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin yanıtını bekliyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, Eliaquim Mangala için Manchester City'den kolaylık bekliyor. İngiliz ekibinde forma giyemeyen başarılı savunmacı da artık ayrılma istediği net şekilde dile getiriyor.

Fatih Terim'in Maicon'un yerine listenin üst sıralarına onun adının yazmasının sebebi ise solak olması. İmparator, sol stoperde düşündüğü Mangala'nın transferiyle savunmadan topun daha rahat çıkacağını düşünüyor. Mangala sert savunma tarzıyla da ilgi çekiyor.

F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Sezon başında İngiliz ekibinin çalıştırıcısı Pep Guardiola'nın takımda düşünmediği Mangala gelen transfer tekliflerini kabul etmeyince mecburen takımda kalmıştı. Mangala'nın ismi sezon başında Fenerbahçe ile da sıkça anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

LASSANA DIARRA'DAN MARSİLYA ÖNERİSİ

Öte yandan Paris Saint-Germain'de oynayan Lassana Diarra, Mangala'nın adının Galatasaray ile anılmasıyla ilgili konuştu. Diarra, Managa'ya Marsilya'ya gitme önerisinde bulundu.

Diarra yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile Inter; Mangala'yı istiyorsa, Marsilya da önemli bir opsiyon olabilir. Marsilya, bende olduğu gibi onun için de yeniden doğarak hala futbolcu olduğunu herkese hatırlatmak anlamında önemli bir adres olabilir" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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