  • Galatasaray, Manisa deplasmanında kayıp
Spor

Galatasaray, Manisa deplasmanında kayıp

Glint Manisa Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 86-75 mağlup etti.

AA4 Ocak 2026 Pazar 20:27
Galatasaray, Manisa deplasmanında kayıp
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Glint Manisa Basket, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 86-75 mağlup etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Glint Manisa Basket: Smith 17, Yiğit Onan 12, Mintz 18, Johnson 6, Pereira 16, Stevenson, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal, Zemaitis 6, Hassan Martin 11

Galatasaray MCT Technic: Robinson 8, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 10, Freddie Gillespie, White 13, McCollum 13, Can Korkmaz 3, Meeks 3, Rıdvan Öncel 1, Omoruyi, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 18-24

Devre: 44-42

3. Periyot: 68-57

Beş faulle çıkanlar: 38.00 Pereira, 39.07 Johnson (Glint Manisa Basket)

Diskalifiye: 25.54 Mintz (Glint Manisa Basket)

  • Glint Manisa
  • Basketbol Süper Ligi
  • Galatasaray MCT Technic

Popüler Haberler
