G.Saray, Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği Manuel Akanji transferinde sona yaklaştı. 15 milyon euroluk teklif kabul görürken, İsviçreli stoperden 7 milyon euroluk maaşında indirim talep edildi. Sarı-Kırmzılılar'ın teklifi ise 5 milyon euro... Cim-Bom, tecrübeli savunmacı ile yaptığı görüşmeleri kısa süre içinde olumlu sonlandırmayı planlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde kadro bildirim için son tarih olan 2 Eylül'e 12 gün kaldı. Sarı-Kırmızılılar, kaleci ve stoper transferini bu süreç içinde tamamlamak istiyor. Galatasaray'ın diğer hedefi Wilfried Singo için Monaco kapıyı 40 milyon eurodan açtı. Bu rakam Sarı-Kırmızılılar için imkânsız. 23 yaşındaki stoperin kontratı 2028'de bitiyor. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmelerini yakından takip ediyor. Buruk, yönetime verdiği raporda Akanji ve Singo'dan birinin kadroya dahil edilmesini istedi. Mali tablolarda açık vermek istemeyen Başkan Dursun Özbek, pazarlıkların son ana kadar devam etmesini istiyor.