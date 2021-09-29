İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2021 Çarşamba / 22 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8548
  • EURO
    10,3546
  • ALTIN
    495.203
  • BIST100
    1383.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Marsilya maçı kafilesini açıkladı
Spor

Galatasaray, Marsilya maçı kafilesini açıkladı

Galatasaray - Marsilya maçı için bugün Fransa'ya uçacak olan sarı kırmızılı takımın kafilesi belli oldu. Galatasaray'ın Marsilya maçı kadrosunda sakatlıkları geçen Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:29
ABONE OL

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda yarın Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma için Fransa'ya gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.