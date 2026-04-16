İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7615
  • EURO
    52,9897
  • ALTIN
    6894.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray MCT Technic Avrupa'ya veda etti: Tenerife farklı kazandı
Galatasaray MCT Technic Avrupa'ya veda etti: Tenerife farklı kazandı

Galatasaray MCT Technic, çeyrek final serisinin üçüncü maçında La Laguna Tenerife'ye 99-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 00:18
ABONE OL

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine 99-59 yenilerek elendi.

Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmada La Laguna Tenerife, ilk çeyreği 28-16 önde bitirirken devre arasına da 46-28 üstünlükle girdi.

Galatasaray MCT Technic'e göre daha iyi performans sergileyen İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 72-48 önde tamamladı.

Son periyotta da etkili oyunun sürdüren ve farkı daha da açan La Laguna Tenerife, sahadan 99-59 galip ayrılarak adını dörtlü finale yazdırdı.

Ev sahibi ekipte, Giorgi Shermadini 20 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Jaime Fernandez 19, Joan Sastre 13 sayıyla maçı tamamladı.

Galatasaray MCT Technic'te Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 11 sayıyla oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup olmuş sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanmıştı.

  • galatasaray mct technic
  • tenerife
  • fiba şampiyonlar ligi

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail'in ‘Yaşam sahası' planı devrede

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.