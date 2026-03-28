  Galatasaray MCT Technic deplasmanda kıl payı kazandı
Galatasaray MCT Technic deplasmanda kıl payı kazandı

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Safiport Erokspor'u 86-85 mağlup etti.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk olduğu Safiport Erokspor'u 86-85 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 14. galibiyetini elde ederken, Safiport Erokspor ise 10. kez mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

SAFİPORT EROKSPOR: Pangos 6, Simmons, Cornelie 23, Egehan Arna 10, Love 7, Crawford 28, Erten Gazi, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 5, Ahmet Duverioğlu, Metehan Akyel 1

GALATASARAY MCT TECHNİC: Can Korkmaz, Meeks 4, Palmer 12, Petrucelli, Gillespie 9, Ellis, Robinson 18, McCollum 15, Tibet Görener 2, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar 11, Rıdvan Öncel 11

1. PERİYOT: 22-17

DEVRE: 37-40

3. PERİYOT: 60-62

