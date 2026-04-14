14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
  Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor: Rakip La Laguna Tenerife
Spor

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor: Rakip La Laguna Tenerife

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 3. ve son maçında Galatasaray MCT Technic yarın deplasmanda İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile kozlarını paylaşacak.

AA14 Nisan 2026 Salı 10:35 - Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor: Rakip La Laguna Tenerife
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında yarın İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup oldu. Sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanan Galatasaray MCT Technic, seride durumu 1-1 yaptı.

Seride yarın ikinci galibiyetine ulaşacak takım, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etme hakkı kazanacak. Bu eşleşmede Dörtlü Final biletini alacak ekip, yarı finalde Litvanya'nın Rytas ekibine rakip olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

20 yıldır kasadan çantaya! 25 milyonluk vurgun saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

