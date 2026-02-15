İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında
Spor

Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftada Galatasaray MCT Technic bugün deplasmanda Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak.

HABER MERKEZİ15 Şubat 2026 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında
ABONE OL

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftada Karşıyaka'ya konuk olacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 5'ten naklen ekranlara gelecek.

Geride kalan 19 maçta 11 galibiyet 8 mağlubiyet alan Gianmarco Pozecco'nun öğrencileri puan tablosunda 8. sırada bulunuyor. Sarı kırmızılılarda James Palmer Jr. 19.89 sayı ve 5.28 asist ortalaması ile mücadele ederken Fabian White ise 5.89 ribaund ortalaması ile oynuyor.

Karşıyaka'da Cameron Young 15.88 sayı ortalaması buldu. Chris Chiozza 6.25 asist ortalaması üretti. Samet Geyik 5.81 ribaund ortalaması yakaladı.

İki takım son olarak 26 Ekim 2025'te karşı karşıya gelirken Galatasaray maçı 103-83 kazanmıştı.

Galatasaray MCT Technic, bu maçın ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftada Türk Telekom'u konuk edecek. Karşıyaka ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

  • Galatasaray MCT Technic
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • Karşıyaka

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.