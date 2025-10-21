Galatasaray MCT Technic seriye bağladı

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü haftasında sahasında Almanya'nın Würzburg Baskets ekibini konuk etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray MCT Technic, 89-83 kazandı.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 3'te 3 ile başladı. Alman ekibi ise ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Galatasaray MCT Technic: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar
Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8
1. Periyot: 24-16
Devre: 44-40
3. Periyot: 69-64