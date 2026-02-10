İSTANBUL 8°C / 5°C
Spor

Galatasaray MCT Technic, yarın Le Mans Sarthe Basket deplasmanında

Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü maçında Galatasaray MCT Technic yarın deplasmanda Fransız ekibi Le Mans Sarthe Basket ile karşılaşacak.

AA10 Şubat 2026 Salı 10:29
Galatasaray MCT Technic, yarın Le Mans Sarthe Basket deplasmanında
ABONE OL

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle karşılaşacak.

Antares Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubunda geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray MCT Technic, 5 puanla 2. basamakta yer alıyor. Oynadığı tüm maçları kazanan ev sahibi ekip ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fransa temsilcisi 90-83 kazanmıştı.

