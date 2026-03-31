  • Galatasaray MCT Technic'in rakibi La Laguna Tenerife
Galatasaray MCT Technic'in rakibi La Laguna Tenerife

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray MCT Technic yarın deplasmanda İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

AA31 Mart 2026 Salı 10:56
Galatasaray MCT Technic, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

San Cristobal de La Laguna, Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek avantajı eline geçirmeyi hedefliyor.

Eşleşmede iki galibiyet alan ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Dörtlü Final organizasyonu ise İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

  • Galatasaray MCT Technic
  • FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi
  • La Laguna Tenerife

ÖNERİLEN VİDEO

Bohçacı kılığında 880 bin liralık vurgun: Anbean kayıt altına alındı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
