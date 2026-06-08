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Spor

Galatasaray MCT Technic'in yeni genel menajeri Özgün Önver oldu

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Özgün Önver getirildi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic'in yeni genel menajeri Özgün Önver oldu
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, genel menajerlik görevine Özgün Önver'in getirildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızın genel menajerlik görevine, Türk basketboluna oyuncu ve yönetim kademelerinde önemli hizmetler sunmuş, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket takımında genel menajerlik görevinde bulunan Özgün Önver getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel oyunculuk kariyerinde Tuborg, Tofaş, Erdemir, Olin Edirne, TED Kolejliler ve Eskişehir Basket formalarını giyen Özen, Eskişehir Basket'te takım menajerliği, TBF Erkek Ligleri'nde direktör yardımcılığı ve direktörlük, Bursaspor ve Glint Manisa Basket'te ise genel menajerlik görevlerinde bulundu.

  • Galatasaray MCT Technic
  • Özgün Önver
  • genel menajer

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