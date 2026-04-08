Galatasaray MCT Technic'te hedef seriyi eşitlemek

BA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi 2. maçında Galatasaray MCT Technic bugün sahasında İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

8 Nisan 2026 Çarşamba 09:28
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında çarşamba günü sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

Son 16 turu I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibine 84-83 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.

Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması durumunda seride durumu eşitleyecek ve Dörtlü Final'e kalacak takımı 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak serinin üçüncü müsabakası belirleyecek.

Karşılaşmayı La Laguna Tenerife'nin kazanması halinde İspanyol ekibi Dörtlü Final'e yükselecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

