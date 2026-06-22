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Spor

Galatasaray MCT Technic'te Vladimir Micov ile yollar ayrıldı

Galatasaray MCT Technic'te sportif direktör Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic'te Vladimir Micov ile yollar ayrıldı
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör Vladimir Micov ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile sportif direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir. Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." denildi.

  • Galatasaray MCT Technic
  • Vladimir Micov
  • sportif direktör

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