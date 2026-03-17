  • Galatasaray MCT, yarın Rythas Vilnius'u ağırlayacak
Spor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray MCT yarın Litvanya ekibi Rythas Vilnius ile karşılaşacak.

AA17 Mart 2026 Salı 10:35 - Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Litvanya'nın Rythas Vilnius ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, grubunda lider konumda yer alıyor.

Rythas Vilnius ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle averajla 2. basamakta bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, evinde rakibini mağlup edip grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Grubunda Litvanya temsilcisiyle karşılaştığı ilk müsabakada Galatasaray, rakibini deplasmanda 89-85 yendi.

