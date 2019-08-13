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Galatasaray: Mehmet Özcan’la ilgilenmiyoruz

Galatasaray, yaptığı duyuruda 'Mehmet Özcan’la ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır' açıklamasında bulundu.

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Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir bazı medya organlarında yayınlanan Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan’la ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
 
13 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Kulübümüzün 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları, teknik heyetimizin raporları, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir.
 
Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatmak isteriz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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