22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,967
  • 6,7044
  • 245.879
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Mehmet Scholl'un oğlu Lucas Scholl'un peşinde

Galatasaray, Mehmet Scholl’un oğlu Lucas Scholl’a imza attırmak üzere.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Oynadığı futbolla Bayern Münih ve Almanya Milli Takım tarihine geçen Mehmet Scholl’un ‘Lucas benden daha yetenekli’ dediği oğlunu takımda görmek isteyen Fatih Terim yönetimi harekete geçirirken, Lucas’ın olası bir teklifte Galatasaray’a imza atmaya hazır olduğu belirtidi. Bayern Münih alt yapısından yetişen ve şu anda Wacker Nordh’da oynayan 22 yaşındaki furbolcu orta sahanın her bölgesinde oynama yeteneğine sahipken, Lucas’ın Guardiola döneminde profesyonel sözleşmeye imza atması dikkatlerden kaçmamıştı.

Daha önce Türkiye Genç Milli Takımlardan teklif alan Lucas Scholl, babası Mehmet Scholl’un verdiği karar gibi Almanya Milli Takımı’nda oynamaya karar vermişti.

O dönem Pep Guardiola ile tartışan Mehmet Scholl, oğlunu Bayern Münih’ten alarak Wacker Nordh’a götürürken, Lucas Scholl’un burada yeteri kadar tecrübe kazanarak Galatasaray’a imza atmaya hazır hale getirildiği ifade edildi. (Akşam)

 

Sichuan Airlines´ın Türkiye´ye ilk seferinde eğlenceli saatler yaşandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ramazan bu yıl kaç gün sürecek?

Ramazan bu yıl kaç gün sürecek?

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grup, polis ekiplerince gözaltına alındı

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grup, polis ekiplerince gözaltına alındı

ABD'de yayınlanan rapora Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

ABD'de yayınlanan rapora Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

1 Mayıs kutlamasına gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti

1 Mayıs kutlamasına gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti

ALTAY Tanklarıyla ilgili önemli gelişme

ALTAY Tanklarıyla ilgili önemli gelişme

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın en büyüğü olacak projede sona yaklaşıldı

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın en büyüğü olacak projede sona yaklaşıldı

ZAHA tanıtıldı

ZAHA tanıtıldı

Venezuela’da teslim olan darbeci askerlerden çarpıcı açıklama

Venezuela’da teslim olan darbeci askerlerden çarpıcı açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Venezuela´daki darbe girişiminden ilk görüntüler

Venezuela´daki darbe girişiminden ilk görüntüler

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüme seyirciden 'karanlık' tepkisi

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüme seyirciden 'karanlık' tepkisi

Burkinili poz verdi, tarihe geçti

Burkinili poz verdi, tarihe geçti

ZAHA tanıtıldı

ZAHA tanıtıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA