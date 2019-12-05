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Galatasaray, Mert Çetin'i gündemine aldı

Roma'nın milli stoperi Mert Çetin, Galatasaray'ın gündeminde ilk sırada yer alıyor.

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Cimbom'un, İtalyan ekibinden Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastığı iddia edildi. Sezon başında Roma'dan Steven Nzonzi'yi kiralayarak iyi ilişkiler kuran sarı-kırmızılı kulübün, Mert'in kiralanması için de İtalyanlarla temasa geçtiği öğrenildi.
 
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
 
İtalyan ekibi, genç stoperin yalnızca 3 maçta forma giymesi nedeniyle kiralanmasına sıcak bakıyor. 
 
3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
 
Roma, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği performans sonrası Mert Çetin'i sezon başında 3 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.
 
Ayrıyeten Çetin'in sözleşmesine "Bir sonraki satışın 5 milyon euroyu geçmesi halinde Gençlerbirliği'ne %10 pay verilir" maddesi koyulmuştu. 
 
MİLLİ FORMAYI GİYDİ
 
22 yaşındaki stoper, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında Andorra ile oynadığı karşılaşmada ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.
 
(Fotomaç)

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