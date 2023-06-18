Galatasaray, Mert Müldür transferinde bir adım önde

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray, ara vermeden transfer çalışmalarına başladı.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, listesine milli futbolcu Mert Müldür'ü almıştı.

Sassuolo'da oynayan defans oyuncusu Mert Müldür'ün transferinde Galatasaray'ın bir adım önde olduğu iddia edildi. Haberde, Kaan Ayhan transferinde iki kulübün iyi ilişkiler kurduğu hatırlatıldı.

ÇOK FAZLA FORMA GİYEMEDİ

4 milyon euro değeri olan 24 yaşındaki stoperin kontratı 2024 yılında bitecek. Ağır bir sakatlık geçiren Mert Müldür, bu sezon çok fazla forma şansı bulamadı.

Genç futbolcu Serie A ve İtalya kupası dahil olmak üzere 3 karşılaşmada 58 dakika süre aldı.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rapid Wien altyapısında başladı. 2018 yılında Rapid Wien A takımına yükseldi. 2019'da ise 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'nun yolunu tuttu.

Avusturya'da doğan Mert Müldür, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Genç futbolcu, 18 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 1 de gole imzasını attı.

Defans hattında görev yapan Mert, sağ bek olarak oynuyor. Joker bir oyuncu olan milli futbolcu, stoper ve sol bekte de oynayabiliyor. Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 4 milyon euro...