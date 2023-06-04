Galatasaray, Mert Müldür transferinde mutlu sona yakın

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan'dan sonra Sassuolo'dan bir transfere daha imza atabilir.

Sarı-kırmızılı takım, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ün transferinde önemli mesafe kat etti.

24 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Özgür Dobruca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mert'in Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını söylemişti. Dobruca ayrıca Mert'in sakatlığı sonrası Sassuolo'nun istediği bonserviste indirime gittiğini ve bu transferin 3 milyon euro'nun altında bitebileceğini kaydetmişti.

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sassuolo'da yalnızca 3 resmi maçta forma giyen Mert Müldür, skora etki edemedi.