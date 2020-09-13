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Spor

Galatasaray Metin Oktay'ı andı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

IHA13 Eylül 2020 Pazar 13:35 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 13:35
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Galatasaray’ın efsane futbolcularından Metin Oktay, 29. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Galatasaray’ın efsanelerinden ‘Taçsız Kral’ lakaplı Metin Oktay, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Metin Oktay’ın Kozlu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, sarı-kırmızılı yöneticiler ve Metin Oktay’ın ailesi katılım gösterdi. Anma töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından dua edildi. 

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak anma sırasında açıklamalarda bulundu. Albayrak, Metin Oktay’ı Türkiye’de birçok sporcunun örnek aldığının altını çizerek, Metin Oktay, kabri başında anıldı şeklinde konuştu.  

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