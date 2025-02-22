İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2025 Cumartesi / 24 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Derbi öncesi dev analiz
Spor

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Derbi öncesi dev analiz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını şekillendirecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi istatistikler dengeli bir mücadeleye işaret ediyor. Hücumda Fenerbahçe, pas oyununda Galatasaray öne çıkarken, savunmada ise sarı-Lacivertliler bir adım önde.

Akşam22 Şubat 2025 Cumartesi 08:32 - Güncelleme:
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Derbi öncesi dev analiz
ABONE OL

Pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanla bekleniyor. Dev karşılaşma öncesi Comparisonator verilerini kullanarak iki takımın karşılaştırmasını yaptık. Ezeli rakiplerin Süper Lig'deki performanslarını baz aldığımızda; Galatasaray, topa sahip olma oranında rakibinden daha iyi durumda. Maç başına 2.55 gol atan SarıKırmızılılar, bu konuda ise Fenerbahçe'nin (2.61) gerisinde kaldı. Cim-Bom'un, ceza sahası içerisinden atılan gol ortalaması 2.23. Kanarya'nın ise 2.22. Her iki takım da şut sayılarında benzer seviyede (GS: 17.27, FB: 15.3).

YENİLEN GOLLER ÇOK YAKIN

Süper Lig'deki dev derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, maç başına 1.05 gol yedi. Sarı-Lacivertliler'de ise bu rakam 1... Galatasaray, maç başına 84.95 top kazanırken, Fenerbahçe bu alanda biraz daha yüksek bir performans sergileyip 86.52'lik oran tutturmayı başardı. Sarı Kanarya'nın yüksek pres gücü (9.43) de dikkat çekici. Aslan, %55 topa sahip olma oranı ile rakibini (%52.65) geride bıraktı. Her iki takımın başarılı pas oranları ise eşit (%82). Galatasaray, rakip 3. bölgede Fenerbahçe'ye göre yüzde 2.4 daha fazla pas yaptı (55.05).

KONTRA ATAKLARDA SORUN YOK

F.Bahçe'nin savunma müdahaleleri ve top engellemeleri (3.09 başarılı müdahaleler) G.Saray'dan (2.41) daha iyi. Ayrıca Mourinho'nun öğrencileri, kontrataklardan daha az gol yedi. Galatasaray, 2.45 xG ile Fenerbahçe'yi (2.13 xG) geride bıraktı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan mücadelede şüphesiz bireysel performanslar da önemli rol oynayacak. İki teknik adamın, müsabakadaki oyun anlayışları da merakla bekleniyor. Galatasaray'ın tribün desteğiyle topa daha çok sahip olması, Fenerbahçe'nin ise kazandığı toplarla gol araması muhtemel.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.