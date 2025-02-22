Pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanla bekleniyor. Dev karşılaşma öncesi Comparisonator verilerini kullanarak iki takımın karşılaştırmasını yaptık. Ezeli rakiplerin Süper Lig'deki performanslarını baz aldığımızda; Galatasaray, topa sahip olma oranında rakibinden daha iyi durumda. Maç başına 2.55 gol atan SarıKırmızılılar, bu konuda ise Fenerbahçe'nin (2.61) gerisinde kaldı. Cim-Bom'un, ceza sahası içerisinden atılan gol ortalaması 2.23. Kanarya'nın ise 2.22. Her iki takım da şut sayılarında benzer seviyede (GS: 17.27, FB: 15.3).

YENİLEN GOLLER ÇOK YAKIN

Süper Lig'deki dev derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, maç başına 1.05 gol yedi. Sarı-Lacivertliler'de ise bu rakam 1... Galatasaray, maç başına 84.95 top kazanırken, Fenerbahçe bu alanda biraz daha yüksek bir performans sergileyip 86.52'lik oran tutturmayı başardı. Sarı Kanarya'nın yüksek pres gücü (9.43) de dikkat çekici. Aslan, %55 topa sahip olma oranı ile rakibini (%52.65) geride bıraktı. Her iki takımın başarılı pas oranları ise eşit (%82). Galatasaray, rakip 3. bölgede Fenerbahçe'ye göre yüzde 2.4 daha fazla pas yaptı (55.05).

KONTRA ATAKLARDA SORUN YOK

F.Bahçe'nin savunma müdahaleleri ve top engellemeleri (3.09 başarılı müdahaleler) G.Saray'dan (2.41) daha iyi. Ayrıca Mourinho'nun öğrencileri, kontrataklardan daha az gol yedi. Galatasaray, 2.45 xG ile Fenerbahçe'yi (2.13 xG) geride bıraktı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan mücadelede şüphesiz bireysel performanslar da önemli rol oynayacak. İki teknik adamın, müsabakadaki oyun anlayışları da merakla bekleniyor. Galatasaray'ın tribün desteğiyle topa daha çok sahip olması, Fenerbahçe'nin ise kazandığı toplarla gol araması muhtemel.