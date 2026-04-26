Süper Lig'de lider Galatasaray bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarıkırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Aslan, rakibine yenilmediği senaryoda avantajı korumuş olacak.

30 MAÇTA 69 GOL

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 69 kez fileleri havalandırdı.

VICTOR OSİMHEN FORMA GİYECEK

Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Osimhen, derbide özel koruyucu aparatla sahaya çıkacak. G.Saray, Nijeryalı golcünün olmadığı Trabzon maçını kaybetti. Göztepe ile G.Birliği'ni yense de Kocaeli ile berabere kaldı.

Kanarya ise son düzlüğe girilirken aradaki farkı kapatmak ve kalan haftalarda rakibinin hatasını beklemek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in, yenildiği veya berabere kaldığı bir senaryoda Cim-Bom avantajını katlayacak. Sarı-Kırmızılılar'da derbi öncesi bir eksik yok. Eren Elmalı sarı kart sınırında. Fenerbahçe'de ise Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Kanarya'da Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

30 MAÇTA 68 GOL

Sarı-Lacivertli takım bu sezon Süper Lig'de 30 müsabakada 68 gol kaydetti.

SON KAZANAN FENERBAHÇE

Süper Lig lideri Galatasaray, iç sahada son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşadı. Cim-Bom, sonraki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı ve 7 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

20 MİLYON LİRALIK CEZA!

İki takım arasında son 16 sezondaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı PFDK, Fenerbahçe'ye toplam 12 milyon 281 bin 500 lira para cezası verdi. Galatasaray'a ise 7 milyon 450 bin lira ceza kesildi.

MARCO ASENSİO DERBİYLE DÖNEBİLİR

Beşiktaş maçında sakatlanan Marco Asensio, son idmanda takımla çalıştı. Daha önce bireysel olarak çalışmalara başlayan İspanyol yıldız Asensio'nun bugünkü derbide forma giymesi bekleniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU RAKİP OLARAK ÇIKACAK

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, sarılacivertli forma ile ilk kez Rams Park'ta top koşturacak. Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin en önemli gol yollarından biri olarak öne çıkıyor.

GOL UMUDU ANDERSON TALİSCA

Fenerbahçe'nin en büyük kozu Anderson Talisca olacak. Bu sezon 21'i ilk 11 olmak üzere 27 maçta forma giyen Talisca, 16 kez fi leleri havalandırdı. Sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan uzak kalan Anderson Talisca, son 3 maçta 11'de başladı ve son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi.