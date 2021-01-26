26 Ocak 2021 Salı 09:32 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:32

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir süren pazarlıklarda Galatasaray, Milli yıldızın bonservisi için Başakşehir’e farklı alternatifler sunuyor. Sarı-Kırmızılılar’ın son teklifi ise 5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay şeklinde... Başakşehir, Galatasaray’ın bu teklifine henüz yanıt vermiş değil.

EN BÜYÜK TALİP MARSİLYA

Fenerbahçe de İrfan Can Kahveci için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’e bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci’ye talip olduklarını bildirdi. Bu görüşme için randevu istedi. Başakşehir de bunu kabul etti. Fenerbahçe’nin teklifinin ise takas artı bir miktar para olacağı belirtildi. Avrupa’dan da talipleri olan 25 yaşındaki oyuncu için ise en ciddi teklif Fransız ekibi Marsilya’dan…

BAŞAKŞEHİR’DE KALMASI ZOR...

Bu transferde İrfan Can Kahveci’nin kararı etkili olacak. İrfan Can’a yakın kaynakların Akşam’a özel olarak verdiği bilgilere göre; başarılı orta saha oyuncusunun Başakşehir’de bu saatten sonra kalmasının çok zor olduğu yönünde... Aynı kaynaklar İrfan Can Kahveci’nin %99 Galatasaray’a gideceğini dile getiriyor. Süper Lig’de transfer dönemi ise 1 Şubat tarihinde sona eriyor.

Akşam