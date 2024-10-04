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Spor

Galatasaray, milli araya kayıpsız girmek istiyor

Milli ara öncesi Süper Lig'de pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray bu maçı kazanarak milli araya kayıpsız bir şekilde girmeyi hedefliyor.

DHA4 Ekim 2024 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Galatasaray, milli araya kayıpsız girmek istiyor
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Galatasaray milli araya kayıpsız girmek istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip ligde namağlup olarak liderlik koltuğunda oturuyor. 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar şu anda 19 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü Alanyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılar bu maçtan da galip gelip milli araya lider girmek istiyor. Bu sezon 12 resmi maça çıkan Galatasaray bu maçlarda 7 kez galibiyet yaşarken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY AVRUPA'DA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında Galatasaray, 2 maçta topladığı 4 puan ile 8'inci sırada yer alıyor. Ligin ilk maçında sahasında ağırladığı PAOK'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı. Sar-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde 3'üncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü İsveç ekibi IF Elfsborg'u evinde konuk edecek.

EN SKORER OYUNCU BATSHUAYİ

Galatasaray forması ile 2 maçta ilk 11 olmak üzere 11 maça çıkan Michy Batshuayi sarı-kırmızı ekipte 4 gol 2 asistlik performansıyla en çok skor yapan oyuncu konumunda. Belçikalı golcüyü ise 4 gol 1 asistle Barış Alper Yılmaz, 4 gol 1 asist ile tecrübeli oyuncu Dries Mertens ve takıma transferin son günü katılan yıldız golcü Victor Osimhen 2 gol, 3 asistlik katkısıyla takip ediyor.

NAMAĞLUP TEK TAKIM GALATASARAY

Sezona sallantılı giren sarı-kırmızılılar lige iyi bir giriş yaptı. Galatasaray 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Öte yandan ligde tek namağlup takım olan Galatasaray, 23 gol ile ligin en çok gol atan takımı olurken, kalesinde ise 8 gol gördü.

SON 2 MAÇTA RAKİPLER GERİ DÖNDÜ

Galatasaray son 2 resmi maçında öne geçmesine rağmen maçlardan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar evinde oynadığı Kasımpaşa maçında 34'üncü dakika 3-0 öne geçti ancak maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Son olarak dün oynanan Avrupa Ligi maçında deplasmanda Rigas Skola karşısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar yine skoru koruyamadı ve maç 2-2 sonuçlandı.

OSİMHEN FARK YARATIYOR

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Galatasaray forması ile çıktığı 4 maçta 2 gol, 3 asistlik katkıda bulundu. Osimhen forma giydiği tüm maçlarda skora etki etmeyi başardı.

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