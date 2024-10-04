Galatasaray milli araya kayıpsız girmek istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip ligde namağlup olarak liderlik koltuğunda oturuyor. 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar şu anda 19 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü Alanyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılar bu maçtan da galip gelip milli araya lider girmek istiyor. Bu sezon 12 resmi maça çıkan Galatasaray bu maçlarda 7 kez galibiyet yaşarken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY AVRUPA'DA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında Galatasaray, 2 maçta topladığı 4 puan ile 8'inci sırada yer alıyor. Ligin ilk maçında sahasında ağırladığı PAOK'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı. Sar-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde 3'üncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü İsveç ekibi IF Elfsborg'u evinde konuk edecek.

EN SKORER OYUNCU BATSHUAYİ

Galatasaray forması ile 2 maçta ilk 11 olmak üzere 11 maça çıkan Michy Batshuayi sarı-kırmızı ekipte 4 gol 2 asistlik performansıyla en çok skor yapan oyuncu konumunda. Belçikalı golcüyü ise 4 gol 1 asistle Barış Alper Yılmaz, 4 gol 1 asist ile tecrübeli oyuncu Dries Mertens ve takıma transferin son günü katılan yıldız golcü Victor Osimhen 2 gol, 3 asistlik katkısıyla takip ediyor.

NAMAĞLUP TEK TAKIM GALATASARAY

Sezona sallantılı giren sarı-kırmızılılar lige iyi bir giriş yaptı. Galatasaray 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Öte yandan ligde tek namağlup takım olan Galatasaray, 23 gol ile ligin en çok gol atan takımı olurken, kalesinde ise 8 gol gördü.

SON 2 MAÇTA RAKİPLER GERİ DÖNDÜ

Galatasaray son 2 resmi maçında öne geçmesine rağmen maçlardan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar evinde oynadığı Kasımpaşa maçında 34'üncü dakika 3-0 öne geçti ancak maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Son olarak dün oynanan Avrupa Ligi maçında deplasmanda Rigas Skola karşısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar yine skoru koruyamadı ve maç 2-2 sonuçlandı.

OSİMHEN FARK YARATIYOR

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Galatasaray forması ile çıktığı 4 maçta 2 gol, 3 asistlik katkıda bulundu. Osimhen forma giydiği tüm maçlarda skora etki etmeyi başardı.