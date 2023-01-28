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Spor

Galatasaray resmen açıkladı! Kaan Ayhan transferinde mutlu son

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, Kaan Ayhan'ı getiriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, milli oyuncu Kaan Ayhan'ın kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte detaylar...

28 Ocak 2023 Cumartesi 22:38 - Güncelleme:
Galatasaray resmen açıkladı! Kaan Ayhan transferinde mutlu son
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Galatasaray, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ı 3.5 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için 500 bin avro kiralama bedeli ödeyecek.

3 sezondur Sassuolo forması giyen 28 yaşındaki stoper, 55 maçta 2 kez ağları sarstı.

Kaan Ayhan daha önce Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt takımlarında da oynadı.

Kulüp kariyerinde 245 maçta 26 gol kaydeden savunma oyuncusu, 51 kez de milli formayı terletti ve 5 gole imza attı.

BU SEZON 11 MAÇTA OYNADI

28 yaşındaki savunmacı bu sezon Sassuolo'da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu. Kaan Ayhan bu süreçte 630 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

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