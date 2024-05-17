Galatasaray, Mısırlı stoper için transfer yarışına girdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Mısır ekibi Al Ahly'de forma giyen Muhammed Abdelmonem ile ilgileniyor.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Sarı kırmızılı takımın 25 yaşındaki stoper için kısa süre içinde resmi adımları atacağı belirtilirken, Abdelmonem'in birçok talibinin olduğu yazıldı.

SADECE GALATASARAY DEĞİL

Galatasaray ile birlikte Fransız ekiplerinden Monaco'nun da başarılı stoperi takip ettiği ifade edildi. Sarı kırmızılılar, daha önce Mısır ekibi Zamalek'ten Mustafa Muhammed'i transfer etmişti.

Bu sezon Mısır ekibiyle 31 maça çıkan Abdelmonem, 1 gol kaydetme başarısı gösterdi. Başarılı futbolcunun piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.