İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Mısırlı stoper için transfer yarışına girdi
Spor

Galatasaray, Mısırlı stoper için transfer yarışına girdi

Şampiyonlukta geri sayıma geçen Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu daha güçlü hale getirmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip, Mısır ekibi Al Ahly'de forma giyen Muhammed Abdelmonem'i gündemine aldı.

17 Mayıs 2024 Cuma 23:54 - Güncelleme:
Galatasaray, Mısırlı stoper için transfer yarışına girdi
ABONE OL

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Mısır ekibi Al Ahly'de forma giyen Muhammed Abdelmonem ile ilgileniyor.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Sarı kırmızılı takımın 25 yaşındaki stoper için kısa süre içinde resmi adımları atacağı belirtilirken, Abdelmonem'in birçok talibinin olduğu yazıldı.

SADECE GALATASARAY DEĞİL

Galatasaray ile birlikte Fransız ekiplerinden Monaco'nun da başarılı stoperi takip ettiği ifade edildi. Sarı kırmızılılar, daha önce Mısır ekibi Zamalek'ten Mustafa Muhammed'i transfer etmişti.

Bu sezon Mısır ekibiyle 31 maça çıkan Abdelmonem, 1 gol kaydetme başarısı gösterdi. Başarılı futbolcunun piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.