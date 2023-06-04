Galatasaray, Moise Kean'i istiyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda da iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Cimbom'da transfer görüşmeleri başladı. Yönetim özellikle forvet hattına takviye yapma hedefindeydi.

MOISE KEAN LİSTEYE EKLENDİ

Bu doğrultuda sürpriz bir isim listeye eklendi. Galatasaray, Juventus forması giyen Moise Kean'i gündemine aldı. Menajerler tarafından önerilen 23 yaşındaki forvetle görüşmelerin başladığı öğrenildi.

ICARDI TRANSFERİNDEN BAĞIMSIZ

Kean operasyonu, İcardi transferinden bağımsız olarak yürütülüyor.

DERBİYE DAVETLİ

Hücumda önemli bir alternatif olacak İtalyan yıldızın menajeri derbiye davetli olanlar arasında yer alıyor.

MAÇ SONRASI GÖRÜŞME

Maçın ardından bir görüşme yapılacak. Kean, bu sezon Juve'de 39 maçta 8 kez ağları sarsmıştı.