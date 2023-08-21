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Spor

Galatasaray, Molde maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapacağı maçlar için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Sarı kırmızılılarda yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:15 - Güncelleme:
Galatasaray, Molde maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçlar için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Kerem Demirbay listede yer alırken, Tete ve Hakim Ziyech ise kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

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