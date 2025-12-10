İSTANBUL 13°C / 7°C
  Galatasaray, Monaco engeline takıldı! Deplasmandan puansız döndü
Spor

Galatasaray, Monaco engeline takıldı! Deplasmandan puansız döndü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

10 Aralık 2025 Çarşamba 08:55
Galatasaray, Monaco engeline takıldı! Deplasmandan puansız döndü
Üst üste 8 maç gol atan Osimhen bu defa sustu. Barış, Sane ve Uğurcan G.Saray'ın en iyileriydi. İlk 8 artık hayal, 24 için kalan 2 maç çok önemli.

Cim-Bom, 1 Mart 1989'da Tanju Çolak'ın attığı golle 1-0 kazandığı ve 25 Ağustos 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazandığı II. Louis Stadı'ndan bu kez boynu bükük ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibi Monaco'yu mağlup edemeyerek, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için umutlarını kalan maçlara bıraktı. Galatasaray maça kontrollü bir şekilde başladı. Sarı-Kırmızılılar, 13. dakikada İlkay Gündoğan ile net bir fırsattan yararlanamadı. Ardından 19. dakikada çaprazdan şut çeken Barış Alper'in vuruşu direğe takıldı. Cim-Bom'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, ilk yarıda yaptığı iki kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu. Uğurcan, müthiş performansını bir penaltı kurtarışıyla sürdürdü. Ancak bu kurtarıştan dakikalar sonra sakatlanan Uğurcan, kaleyi Günay'a bıraktı. Başarılı eldiven oyundan çıktıktan kısa bir süre sonra, kalesinde golü gördü. İkinci yarıda temposunu düşüren Galatasaray, kadro derinliği olmaması nedeniyle gereken hamleleri yapamadı.

