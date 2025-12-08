İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5635
  • EURO
    49,6261
  • ALTIN
    5755.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Monaco maçı kamp kadrosunu duyurdu
Spor

Galatasaray, Monaco maçı kamp kadrosunu duyurdu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız ekibi Monaco ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

IHA8 Aralık 2025 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
Galatasaray, Monaco maçı kamp kadrosunu duyurdu
ABONE OL

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Monaco'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina, Monaco maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz."

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.