İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5583
  • EURO
    49,6127
  • ALTIN
    5747.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray, Monaco maçına hazır!

Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
Galatasaray, Monaco maçına hazır!
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Monaco maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo, sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, akşam akşam saatlerinde özel uçakla Fransa'ya gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 22.00'de maçın oynanacağı 2. Louis Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

Monaco-Galatasaray maçı, yarın TSİ 23.00'te 2. Louis Stadı'nda oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.